Bcc Busto Garolfo e Buguggiate: a comunita' Energetica Cinque Vette finanziamento per fotovoltaico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - La Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate ha lanciato un'iniziativa innovativa per sostenere i cittadini del territorio della Comunita' Energetica Cinque Vette attraverso un finanziamento chirografario, prestito che non prevede garanzie reali. Questo strumento finanziario e' stato pensato per i privati e copre fino al 100% delle spese necessarie per l'installazione di impianti fotovoltaici. La Comunita' Energetica delle Cinque Vette e' nata dalla collaborazione tra il Comune di Cuasso al Monte e Universita' di Firenze e grazie a Sima questa comunita' energetica abbraccia i Comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Clivio, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Saltrio e Viggiu', uniti sotto una stessa cabina primaria. L'obiettivo e' di fornire benefici ambientali, economici e sociali, puntando sull'autoconsumo di energia rinnovabile. Roberto Gentilomo, responsabile dell'area mercato della Bcc: "Il nostro prodotto e' rivolto esclusivamente ai privati cittadini, sia 'consumer' qualora fossero solo utilizzatori o 'prosumer' se potenziali consumatori e produttori nell'ambito della Cer, che aderiscono alla comunita'. Si concentra quindi sui proprietari di abitazioni che desiderano investire in impianti fotovoltaici per il proprio consumo energetico. In questo modo, offriamo una soluzione che consente di finanziare l'intero costo dell'impianto senza anticipi, facilitando la transizione verso l'energia sostenibile. Sara' anche possibile estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza alcuna penalita'".

