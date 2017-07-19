Bbva: intesa con eDreams su banca digitale e viaggi, al via in Germania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Bbva (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Digital Banks ed eDreams Odigeo hanno siglato un accordo per sviluppare servizi digitali che combinino banca e viaggi, con Italia e Germania come primi mercati coinvolti. La collaborazione "punta a unire le competenze e l'esperienza delle due aziende per sviluppare nuove proposte digital", afferma una nota. Tramite l'intesa, Bbva andra' oltre i servizi finanziari tradizionali e, eDreams, potra' accedere alla base clienti della banca digitale.

La prima iniziativa concreta e' partita in Germania: da questa settimana i nuovi clienti Bbva che aderiranno attraverso la campagna potranno ottenere gratuitamente per un anno Opodo Prime Plus, l'abbonamento di eDreams che offre vantaggi su voli, hotel, treni e noleggio auto. Inoltre, i clienti di Bbva Germania "potranno effettuare pagamenti con carta in valuta estera senza commissioni di cambio, un vantaggio particolarmente utile per chi viaggia all'estero", si legge.

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(RADIOCOR) 04-10-26 16:32:26 (0330) 5 NNNN