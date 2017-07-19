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            Bbva: intesa con eDreams su banca digitale e viaggi, al via in Germania -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - 'Questo accordo con eDreams Odigeo da' il via a una collaborazione strategica di lungo periodo per arricchire ulteriormente la nostra proposta di valore', ha dichiarato nella nota Murat Kalkan, Global Head di Bbva Digital Banks. 'I viaggi sono una delle categorie di spesa e di interesse piu' rilevanti per i nostri clienti e vogliamo esplorare nuovi modi per combinare le capacita' delle due aziende. L'obiettivo e' costruire insieme una roadmap che ci permetta di andare verso un'esperienza piu' integrata tra finanza e viaggi e, in futuro, di sviluppare nuovi prodotti, vantaggi e condizioni per i nostri clienti'.

            Per Frederic Esclapez, Cmo di eDreams Odigeo, l'intesa consentira' di 'unire l'esperienza e le competenze delle due aziende per esplorare nuove opportunita' nel campo dei viaggi e dei servizi finanziari', potenziando al tempo stesso i canali attraverso cui il gruppo dei viaggi online raggiunge nuovi consumatori.

            imt-com

            (RADIOCOR) 04-10-26 16:34:39 (0332) 5 NNNN

              


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