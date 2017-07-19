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            Notizie Radiocor

            Bbc: tagliera' fino a 2mila posti di lavoro per riduzione costi

            "Drastico ridimensionamento" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - La Bbc e' pronta a tagliare fino a 2.000 posti di lavoro. Lo riportano diversi media britannici. L'emittente radiotelevisiva pubblica britannica tagliera' un posto di lavoro su dieci in un drastico ridimensionamento, al fine di ridurre i costi nei prossimi tre anni. Si tratta della piu' grande ondata di licenziamenti all'interno del gruppo audiovisivo degli ultimi 15 anni. La Bbc aveva in precedenza annunciato l'intenzione di ridurre i costi del 10%, ma non aveva rivelato l'impatto sui posti di lavoro.

            La notizia arriva dopo le dimissioni del direttore generale, Tim Davie, e la denuncia per diffamazione presentata da Donald Trump a seguito della messa in onda di un montaggio.

            Attualmente alla guida dell'emittente britannica e' Matt Brittin, ex dirigente di alto livello di Google Europa, che ha sostituito Davie a marzo.

            bla-red

            (RADIOCOR) 15-04-26 17:21:14 (0619) 5 NNNN

              


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