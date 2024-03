Bayer: lancia progetto pilota per uso intelligenza artificiale in agricoltura -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,14 mar- Il vantaggio offerto dal nuovo sistema consiste nella velocita' con cui un agricoltore puo' ottenere risposte sulle caratteristiche e prestazioni di un prodotto in condizioni specifiche e sulle corrette quantita' da utilizzare. 'Oggi - spiega ancora l'azienda -, il consulente cerca materiali online, invia messaggi di testo ai colleghi, raccoglie informazioni da piu' fonti e mette insieme una risposta, il tutto mentre l'agricoltore aspetta ore o giorni per le informazioni di cui ha urgente bisogno. Il nuovo sistema sta cambiando le regole del gioco, rendendo le informazioni migliori piu' rapidamente e prontamente disponibili'. Questo sistema, sottolinea Amanda McClerren, responsabile della divisione Information Tecnology di Bayer, 'ha il potenziale per servire gli agronomi e avvantaggiare gli agricoltori di tutto il mondo, facendo progredire ulteriormente l'intelligenza artificiale come tecnologia indispensabile per l'agricoltura. Continueremo a utilizzare l'intelligenza artificiale tradizionale per sviluppare prodotti sempre migliori, creando valore per gli agricoltori e coloro che li servono'.

