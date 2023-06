Batterie: Corte conti Ue, ruolo da superpotenza non scontato, Europa rischia di restare indietro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 giu - La Ue rischia di restare indietro nella corsa per diventare una superpotenza mondiale delle batterie. E' quanto indica una relazione pubblicata dalla Corte dei conti europea. E' vero che negli ultimi anni la Ue ha promosso efficacemente la propria politica industriale in materia di batterie, pero', indica la relazione, l'accesso alle materie prime resta pero' uno scoglio importante, insieme all'aumento dei costi e all'agguerrita concorrenza mondiale. Gli sforzi compiuti dalla Ue per rafforzare la propria capacita' di produzione di batterie potrebbero quindi non bastare a soddisfare la domanda crescente e, avvertono gli auditor della Corte dei conti europea, il raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni entro il 2035 e' dunque a rischio.

