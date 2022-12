Batterie: accordo Consiglio-Parlamento Ue su nuove norme europee

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 09 dic - Parlamento e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per rivedere le norme sulle batterie e tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle sfide future. Le norme si applicheranno a tutti i tipi di batterie vendute: batterie portatili, batterie che forniscono energia per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione dei veicoli, batterie per mezzi di trasporto che forniscono energia per la trazione a veicoli su ruote (scooter elettrici e biciclette), batterie per veicoli elettrici e batterie industriali. I negoziatori hanno concordato requisiti piu' rigorosi per rendere le batterie piu' sostenibili, performanti e durevoli.

Secondo l'accordo, una dichiarazione e un'etichetta sull'impronta di carbonio saranno obbligatorie per le batterie per auto, le batterie per mezzi di trasporto e le batterie industriali ricaricabili con una capacita' superiore a 2kWh.

