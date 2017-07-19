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            Basilicata: voucher formazione continua per i professionisti lucani

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, ha approvato l'avviso pubblico 'Formazione Continua 2026-2027 - Voucher Professionisti', con una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.600.000 euro, a valere sulle risorse del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, nell'ambito delle Priorita' 19 'STEP' e 21 'Decarbonizzazione'. L'intervento e' finalizzato a sostenere percorsi di formazione continua attraverso voucher individuali, destinati a professionisti residenti in Basilicata, con l'obiettivo di rafforzarne competenze e conoscenze in risposta alle profonde trasformazioni del mercato del lavoro e ai cambiamenti nei modelli organizzativi e produttivi.

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            (RADIOCOR) 10-05-26 10:37:52 (0138)PA 5 NNNN

              


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