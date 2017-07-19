Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Basilicata: voucher formazione continua per i professionisti lucani -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - L'Avviso si inserisce nel quadro delle politiche europee per la competitivita' e la transizione verde, promuovendo interventi coerenti sia con la piattaforma STEP sia con gli obiettivi del 'Patto per l'industria pulita'. Possono beneficiare dei voucher i professionisti con partita IVA attiva, residenti in Basilicata, di eta' compresa tra 18 e 66 anni, iscritti a ordini professionali oppure alla Gestione Separata INPS. Sono esclusi i titolari di ditte individuali iscritte alla Camera di Commercio, i professionisti del settore sanitario e coloro che abbiano gia' usufruito di analoghe misure sullo stesso programma. La Regione potra', inoltre, incrementare la dotazione finanziaria in base al fabbisogno rilevato, utilizzando ulteriori risorse disponibili.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 10-05-26 10:38:42 (0139)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.