Basilicata: voucher formazione continua per i professionisti lucani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - L'Avviso si inserisce nel quadro delle politiche europee per la competitivita' e la transizione verde, promuovendo interventi coerenti sia con la piattaforma STEP sia con gli obiettivi del 'Patto per l'industria pulita'. Possono beneficiare dei voucher i professionisti con partita IVA attiva, residenti in Basilicata, di eta' compresa tra 18 e 66 anni, iscritti a ordini professionali oppure alla Gestione Separata INPS. Sono esclusi i titolari di ditte individuali iscritte alla Camera di Commercio, i professionisti del settore sanitario e coloro che abbiano gia' usufruito di analoghe misure sullo stesso programma. La Regione potra', inoltre, incrementare la dotazione finanziaria in base al fabbisogno rilevato, utilizzando ulteriori risorse disponibili.

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