Basilicata: via libera dalla Conferenza Permanente al Piano Salute

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mar - Via libera dalla Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Basilicata alla proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunita' 2026-2030. A darne notizia e' l'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico. Dopo oltre dieci anni dall'ultimo Piano sanitario regionale, la Basilicata si dota di un documento aggiornato e organico, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto istituzioni, professionisti, universita', associazioni e cittadini, nel segno della condivisione e della responsabilita' comune. Tra le priorita', rafforzare la prevenzione e la promozione della salute; potenziare l'assistenza territoriale, con particolare attenzione alle aree interne; sviluppare l'assistenza domiciliare e la telemedicina; ridurre la mobilita' sanitaria passiva; migliorare qualita' ed efficienza dei servizi.

