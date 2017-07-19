Dati
            Notizie Radiocor

            Basilicata: via libera dalla Conferenza Permanente al Piano Salute -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mar - Particolare attenzione e' dedicata all'invecchiamento della popolazione e alla gestione delle patologie croniche, con l'obiettivo di garantire cure piu' vicine alle persone e servizi sempre piu' accessibili. 'Il parere favorevole della Conferenza - ha dichiarato assessore Latronico - rappresenta un passaggio importante. Il Piano nasce da un lavoro condiviso e da un confronto serio tra tutti i soggetti coinvolti. Definisce una visione chiara per la sanita' lucana: maggiore integrazione tra ospedale e territorio, innovazione organizzativa e tecnologica, servizi piu' prossimi ai cittadini'.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 01-03-26 12:34:22 (0219)SAN,PA 5 NNNN

              


