Basilicata: Val d'Agri, protocollo Regione, sindaci, Eni, sindacati e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mag - Siglato un protocollo di intesa tra Regione Basilicata, sindaci del comprensorio petrolifero Val d'Agri (Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro e Viggiano), Eni, organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) e imprenditoriali (Confindustria Basilicata, Confapi Potenza e Matera) per la promozione di iniziative per sviluppo sostenibile, tutela di salute e sicurezza, dell'occupazione locale. Il Protocollo e' un aggiornamento del Patto di Sito del 2012. E' altresi' obiettivo del Protocollo favorire un confronto trasparente fra le parti sugli investimenti in essere e futuri, nel rispetto della vigente normativa, anche mediante iniziative per la valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane e per la promozione dello sviluppo delle attivita' locali, favorire altresi' un confronto proficuo e trasparente per la costituzione del "Distretto Energetico Lucano" recuperando le esperienze positive di altri territori nazionali dove sono state gia' sperimentate e ormai consolidate tali scelte.

