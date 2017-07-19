Basilicata: undici educational tour finanziati con il bando 'Parti'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - Sono undici gli educational e press tour finanziati dall'avviso pubblico promosso dall'assessorato allo Sviluppo economico e dall'Apt e che verranno realizzati dai tour operator della Basilicata a cui l'avviso si rivolgeva. Gli undici tour compongono un programma di incontro-conoscenza del territorio che, a partire dal primo educational di questi giorni, si sviluppera' fino al prossimo ottobre. Ai tour prenderanno parte agenzie di viaggio italiane, content creator, giornalisti e blogger internazionali, dirigenti scolastici, professionisti del turismo esperienziale, del lusso e del MICE, fino ai rappresentanti del Club Alpino Italiano. Gli itinerari, dedicati a differenti target, toccheranno diverse destinazioni turistiche della regione: Matera, il Parco Nazionale del Pollino, l'area del Vulture-Melfese, la Costa Ionica, Maratea e i borghi come Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, fino al Metapontino con i siti archeologici della Magna Grecia.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-02-26 17:49:56 (0419)PA 5 NNNN