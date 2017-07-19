Basilicata: undici educational tour finanziati con il bando 'Parti' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - 'E' una misura opportuna e condivisa con gli operatori - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo - per far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali della nostra terra, grazie alla quale si creeranno ricadute positive sull'economia delle aree interessate, permettendo di mettere in circolo risorse fondamentali anche per i Comuni piu' marginali'. Tra le iniziative gia' in calendario, oltre al 'Basilicata Easy' in programma in questi giorni, 'Lucania da vivere' di Marmo Melandro, dedicato al Pollino con cooking lesson e tradizioni popolari; 'Basilicata anima autentica' di Martulli Srl, che portera' content creator internazionali tra borghi e Matera; 'Nel Regno della Bramea' nell'area del Vulture; il 'Grand Tour della Basilicata' dedicato al trekking; 'Maratea Mice Discovery' per operatori congressuali; educational sul turismo scolastico legato alla Magna Grecia.

