Basilicata: un bando da 18 mln per le strade rurali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - 'Ogni impresa agricola ha bisogno di raggiungere i propri campi, trasportare i propri prodotti e lavorare in sicurezza. Per questo la viabilita' rurale e' una condizione essenziale per lo sviluppo della Basilicata e per il futuro delle nostre aree interne'. Lo dichiara l'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in merito al bando relativo all'intervento SRD07 - Azione 1 'Reti viarie al servizio delle aree rurali', predisposto dal Dipartimento secondo gli indirizzi dell'Assessorato e approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Il bando mette a disposizione 18 mln per sostenere interventi di realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria rurale, migliorando l'accessibilita' alle aziende agricole e favorendo la competitivita' delle imprese e lo sviluppo delle filiere produttive.

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