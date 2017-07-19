Basilicata: un bando da 18 mln per le strade rurali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - 'Abbiamo scelto di investire su infrastrutture che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle imprese agricole e delle comunita' rurali. Una rete viaria piu' efficiente riduce i costi di esercizio, migliora i collegamenti, aumenta la sicurezza e rende piu' attrattivi territori che rappresentano una parte fondamentale dell'identita' e dell'economia della Basilicata'. Il bando premia gli interventi capaci di produrre un impatto concreto sul tessuto produttivo locale, valorizzando i progetti che migliorano il collegamento con la rete viaria principale, servono un numero maggiore di aziende agricole, favoriscono le attivita' di trasformazione agroalimentare e i servizi connessi all'agricoltura. Sono inoltre previste premialita' per gli interventi localizzati nelle aree svantaggiate e per le proposte presentate in forma associata tra piu' enti.

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