Basilicata: trend in crescita costante per diagnostica Azienda Sanitaria Matera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - La diagnostica dell'Azienda Sanitaria di Matera segna un trend in crescita costante, consolidando il proprio ruolo strategico all'interno della rete diagnostica territoriale. Nel dettaglio, il laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale distrettuale di Tinchi di Pisticci nel 2025 ha ufficialmente superato la soglia delle 210.000 prestazioni annue. Si tratta di un traguardo che va oltre il dato statistico. Il presidio di Tinchi certifica la propria sostenibilita' operativa. Il percorso di crescita e' netto. Dalle 110.000 prestazioni del 2023 alle 164.000 del 2024, fino al superamento dell'obiettivo nel 2025. Il risultato positivo di Tinchi si inserisce in un quadro piu' ampio, in quanto, anche i dati Cup registrati dai laboratori di Policoro, con 348.221 prestazioni annue, e del Presidio Ospedaliero di Matera, con 272.981 prestazioni annue, evidenziano numeri in forte crescita rispetto all'anno precedente, confermando una domanda reale e qualificata da parte dei cittadini.

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