Basilicata: trend in crescita costante per diagnostica Azienda Sanitaria Matera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'Il superamento della soglia delle 200 mila prestazioni annue da parte del laboratorio di Tinchi - afferma il direttore generale dell'Asm Maurizio Friolo - rappresenta un risultato di grande valore strategico per l'Asm e per l'intero territorio materano. E' la dimostrazione concreta che investire nella diagnostica territoriale, nelle tecnologie e soprattutto nelle professionalita' produce risultati tangibili in termini di qualita', efficienza e capacita' di risposta ai bisogni dei cittadini. Questo traguardo certifica la solidita' operativa del presidio di Tinchi e rafforza una rete laboratoristica che oggi vede crescere in maniera significativa anche i poli di Policoro e Matera. Continueremo a lavorare per consolidare questi risultati, potenziare ulteriormente i servizi e garantire una sanita' moderna, accessibile e vicina alle comunita''.

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