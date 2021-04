Basilicata: Tempa Rossa, Rosa chiede controlli immediati su fuoriuscita liquidi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - In merito alla fuoriuscita di liquido di colore rossastro rilevata sul muro perimetrale dell'impianto del Centro Olio di Tempa Rossa, l'assessore regionale all'Ambiente ed energia, Gianni Rosa, ha chiesto con una nota inviata all'Arpab e alla Polizia provinciale, oltre che all'Ufficio Ciclo dell'Acqua, di effettuare 'un immediato controllo e contestuale campionamento del liquido e del terreno contaminato'. In attesa della fermata generale prevista per il 25 aprile, la Total e' vincolata all'attuazione di un programma di controllo, predisposto dall'ente di Certificazione Internazionale Rina, per garantire il rispetto della sicurezza di tutte le unita' impiantistiche e della tutela dei lavoratori. La verifica di tale programma e' affidata agli uffici regionali, con il supporto tecnico-scientifico dell'Ispra. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei requisiti ambientali, il gestore dell'impianto ha l'obbligo di trasmettere all'Arpab, ogni giorno, i dati orari dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione convogliata correlati ai limiti produttivi di ogni sezione/unita' di impianto adottati.

Dca

(RADIOCOR) 14-04-21 12:45:23 (0371)ENE,PA 5 NNNN