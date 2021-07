Basilicata: Tempa Rossa, istituito fondo solidarieta' per imprese in credito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 lug - Istituito il Fondo di solidarieta', finanziato interamente da Total E&P Italia SpAa, a sostegno delle imprese del tessuto produttivo lucano che vantino crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa, per una spesa di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Possono presentare domanda le imprese in possesso dei seguenti requisiti: avere operato, in modo diretto o indiretto, all'avanzamento del cantiere delle opere del contratto EPSCC1 del Progetto Tempa Rossa sino al 31 marzo 2019, alternativamente: in qualita' di subappaltatori degli appaltatori del contraente generale (al quale i titolari della Concessione hanno affidato la costruzione di parte delle opere per lo sviluppo del Progetto Tempa Rossa), oppure, sulla base di contratti di fornitura di beni e/o servizi strettamente strumentali, con i medesimi appaltatori o subappaltatori; aver avuto, nel periodo in cui sono state svolte le prestazioni sede in Basilicata e, pertanto, alla data del 31 marzo 2019 un numero di dipendenti non superiore a 100 unita'; vantare, per le prestazioni dirette e indirette rese per l'avanzamento del cantiere un credito non contestato, liquido ed esigibile in tutto o in parte non soddisfatto in relazione a prestazioni effettivamente svolte sulla base di un rapporto contrattuale certo in quanto documentalmente provato.

