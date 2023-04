Basilicata: su risorse idriche settimana prossima incontro con Fitto ed Emiliano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - 'Non solo energia ma anche risorsa idrica. Stiamo lavorando con Aql (Acquedotto Lucano) perche' anche l'acqua deve essere valorizzata, la settimana prossima dopo tanti anni avremo un incontro con il ministro Fitto ed il collega Emiliano'. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso di un incontro a Lagopesole (Potenza) per presentare le iniziative della Regione destinate ai lucani che vivono in aree non metanizzate. 'Siamo creditori nei confronti della Puglia - ha sottolineato il Presidente - e abbiamo bisogno che ci vengano restituiti i milioni di euro che appartengono alla comunita' lucana, e infine stiamo lavorando per intervenire sulle perdite'.

