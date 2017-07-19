Basilicata: Somma (Confindustria), serve patto per crescita con industria al centro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - 'La Basilicata non deve essere una terra ai margini ma un laboratorio di futuro. Proponiamo un patto per la crescita che metta al centro l'industria con tre pilastri fondamentali: innovazione diffusa, competenze condivise con una rete forte scuola-universita'-impresa e collaborazione istituzionale e confronto partenariale'. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, nella sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione. 'Servono unita' d'intenti, coraggio e visione. Il futuro si costruisce con il lavoro, con l'impresa, con la fiducia nel talento delle nostre persone. E allora si', innovazione, competitivita', competenze non saranno parole al vento, ma costituiranno la nostra identita', la nostra sfida e la nostra promessa per le generazioni che verranno', ha aggiunto Somma.

