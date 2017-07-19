Basilicata: Somma (Confindustria), puo' agganciare ripresa Sud, togliere freni

Puntare su infrastrutture e continuare con Zes Unica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - 'La Basilicata e' oggi in un delicato equilibrio. Il Mezzogiorno, negli ultimi anni, e' cresciuto a ritmi superiori del Centro Nord. La nostra regione deve agganciare questa dinamica virtuosa. Per farlo deve intervenire sui nodi strutturali che incidono su competitivita', investimenti e qualita' della vita'. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, nella sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione. In particolare, 'la precondizione necessaria per trasformare le potenzialita' in sviluppo sono le infrastrutture: va completato l'innesto della Ferrandina-Matera sulla dorsale adriatica. Le direttrici Potenza-Tito-Brienza-A3 e Melfi-Candela, insieme all'itinerario Murgia-Pollino con il bypass di Matera e al collegamento Salerno-Potenza-Bari attraverso la Basentana, devono diventare corridoi industriali, non semplici strade di sopravvivenza. Il vantaggio geografico della Basilicata come regione cerniera ha senso solo se viene integrata pienamente nei corridoi TEN-T tirrenici, adriatici e ionici', ha sottolineato Somma, spiegando che serve anche un aeroporto operativo, connessioni digitali e 'va dichiarato lo stato di emergenza' per l'ammodernamento delle infrastrutture idriche.

Inoltre, secondo Somma, visto che 'la Zes Unica sta funzionando' e' positiva 'la prospettata proroga del credito d'imposta con dotazione triennale certa e la recente riforma con l'istituzione del Dipartimento per il Sud, che dovra' salvaguardare celerita' e semplificazione', aggiungendo che 'sulla Zes Cultura di Matera, chiediamo si sapere se il progetto andra' avanti' e che 'va riequilibrata la penalizzazione che deriva alla Basilicata da un differenziale del dieci per cento rispetto alle regioni contermini previsto dalla Carta degli Aiuti di Stato'.

