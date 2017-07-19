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            Basilicata: screening fertilita' gratuito per le donne lucane

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Un intervento concreto di prevenzione, informazione e tutela della salute riproduttiva femminile. Con un nuovo provvedimento, la Regione Basilicata introduce lo screening regionale di fertilita' attraverso il test della riserva ovarica, rivolto alle donne residenti in Basilicata di eta' compresa tra i 25 e i 30 anni. A darne notizia, l'assessore alla Salute, politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico: 'L'obiettivo e' offrire alle donne lucane uno strumento concreto per conoscere in modo piu' consapevole la propria condizione di fertilita', intervenendo in una fase della vita in cui l'informazione puo' incidere in modo significativo sulle scelte future. Non si tratta solo di un esame, ma di un'opportunita' di prevenzione e orientamento'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 16:33:12 (0432)SAN,PA 5 NNNN

              


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