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            Basilicata: screening fertilita' gratuito per le donne lucane -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - In concreto, le donne interessate potranno accedere a un esame utile per valutare la propria riserva ovarica, cioe' un indicatore importante nell'ambito della fertilita'. L'iniziativa punta a favorire una maggiore consapevolezza su questi temi e a consentire una valutazione precoce della salute riproduttiva.

            Il provvedimento si inserisce in una strategia piu' ampia di sostegno alla genitorialita' e di contrasto al calo demografico, rafforzando al tempo stesso l'offerta di prevenzione del sistema sanitario regionale. 'Garantire l'accesso gratuito a questo tipo di esame - prosegue Latronico - significa rimuovere ostacoli e rendere effettivo il diritto alla prevenzione. E' un segnale di attenzione verso le donne e, piu' in generale, verso la qualita' della vita delle persone'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 16:33:28 (0433)SAN,PA 5 NNNN

              


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