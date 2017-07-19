Basilicata: rifinanziato progetto 'Una Spiaggia per Tutti' con 100mila euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - L'assessore regionale allo Sviluppo economico e agli Impianti sportivi, Francesco Cupparo, sottolinea che 'con il rifinanziamento del progetto 'Una Spiaggia per Tutti' la Regione conferma una scelta che unisce inclusione sociale, diritto allo sport e sviluppo turistico. Rendere il mare accessibile significa garantire pari opportunita' a tutti i cittadini e, nello stesso tempo, qualificare l'offerta turistica della Basilicata attraverso un modello di accoglienza moderno, sostenibile e attento ai bisogni delle persone. L'esperienza maturata a Maratea dimostra che investire nell'accessibilita' produce valore sociale, rafforza l'immagine della nostra regione e genera ricadute economiche per il territorio.

Vogliamo proseguire su questa strada, consolidando un progetto che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, movimento paralimpico e associazionismo'.

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