Basilicata: riconosciuto distretto del cibo Alto Basento-Val Camastra -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - Il distretto coinvolge 14 Comuni dell'area Alto Basento-Val Camastra: Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Bella, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Laurenzana, Picerno, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Trivigno. 'I Distretti del Cibo - aggiunge Cicala - non sono semplicemente strumenti amministrativi, ma reti territoriali che aiutano imprese agricole, trasformatori e operatori locali a lavorare insieme, rafforzando filiere, qualita' produttiva e capacita' di attrarre opportunita'.

Significa creare condizioni migliori per generare occupazione, sostenere il tessuto economico locale e valorizzare le specificita' che rendono unica ogni area della Basilicata'.

com-Dca.

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