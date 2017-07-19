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            Basilicata: riconosciuto distretto del cibo Alto Basento-Val Camastra -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - Il distretto coinvolge 14 Comuni dell'area Alto Basento-Val Camastra: Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Bella, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Laurenzana, Picerno, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Trivigno. 'I Distretti del Cibo - aggiunge Cicala - non sono semplicemente strumenti amministrativi, ma reti territoriali che aiutano imprese agricole, trasformatori e operatori locali a lavorare insieme, rafforzando filiere, qualita' produttiva e capacita' di attrarre opportunita'.

            Significa creare condizioni migliori per generare occupazione, sostenere il tessuto economico locale e valorizzare le specificita' che rendono unica ogni area della Basilicata'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 24-05-26 16:30:44 (0351)FOOD,PA 5 NNNN

              


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