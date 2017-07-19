Basilicata: riapre il bando per contributi ai 'Non metanizzati'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - La Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata informa che, a partire dalle ore 08:00 di lunedi' 29 giugno 2026, saranno nuovamente disponibili 220mila euro sulla piattaforma telematica 'Centrale Bandi' nell'ambito dell'avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo a servizio delle unita' abitative ricadenti nel territorio lucano. Il provvedimento, adottato in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello, fa seguito alla conclusione della preistruttoria delle istanze presentate nell'ambito della seconda finestra dell'annualita' 2027 dell'avviso. Le nuove disponibilita' derivano dall'annullamento d'ufficio delle domande risultate non procedibili e dalle economie generate dall'esito del soccorso istruttorio relativo alla precedente finestra. In particolare, sono stati recuperati 167.500 euro dalle istanze dichiarate non procedibili nella seconda finestra 2027, ai quali si aggiungono 52.500 euro provenienti dalle risorse non utilizzate della prima finestra annualita' 2026, per un totale complessivo di 220.000 euro nuovamente disponibili per gli operatori economici del settore.

com-Dca.

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