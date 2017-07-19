Dati
            Basilicata: Regione rinnova impegno su cultura e giovani con Residenze Musicali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Le Residenze Musicali rappresentano un investimento strategico sulle competenze creative dei residenti nel territorio lucano, unendo la sperimentazione artistica alla partecipazione attiva degli studenti. I candidati saranno selezionati mediante pubblica audizione e potranno accedere ai corsi attraverso le borse di studio messe a disposizione dalla Regione, garantendo cosi' un approccio inclusivo e meritocratico. Tra gli obiettivi si annovera l'auspicio di favorire la formazione, il perfezionamento e il successivo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei giovani residenti nel territorio della Basilicata nel settore della musica, di interpretazione e di arrangiamento e composizione musicale mirante a sviluppare il capitale umano dei giovani residenti nel territorio lucano, che preveda la partecipazione ad attivita' residenziali di sperimentazione e perfezionamento musicale.

            com-Dca.

