Basilicata: Regione rinnova impegno su cultura e giovani con Residenze Musicali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Le Residenze Musicali rappresentano un investimento strategico sulle competenze creative dei residenti nel territorio lucano, unendo la sperimentazione artistica alla partecipazione attiva degli studenti. I candidati saranno selezionati mediante pubblica audizione e potranno accedere ai corsi attraverso le borse di studio messe a disposizione dalla Regione, garantendo cosi' un approccio inclusivo e meritocratico. Tra gli obiettivi si annovera l'auspicio di favorire la formazione, il perfezionamento e il successivo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei giovani residenti nel territorio della Basilicata nel settore della musica, di interpretazione e di arrangiamento e composizione musicale mirante a sviluppare il capitale umano dei giovani residenti nel territorio lucano, che preveda la partecipazione ad attivita' residenziali di sperimentazione e perfezionamento musicale.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-02-26 17:33:44 (0405)PA 5 NNNN