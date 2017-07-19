Basilicata: Regione finanzia 27 progetti di volontariato e promozione sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - E' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito della Regione Basilicata, l'avviso pubblico da 1.585.184 euro per il finanziamento di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al RUNTS. 'Uno stanziamento importante - dichiara l'assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico - che prevede il finanziamento di 27 progetti complessivi distribuiti capillarmente in tutti i nove Ambiti Socio Territoriali lucani per garantire una risposta omogenea ai bisogni dei territori. Questo, frutto dell'accordo di programma per il triennio 2025/25027 siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresenta un investimento mirato al benessere delle nostre comunita' e alla coesione sociale della Basilicata'.

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