Basilicata: Regione finanzia 27 progetti di volontariato e promozione sociale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - L'avviso si articola in tre specifiche linee di azione e diverse aree di intervento legate alle tre annualita' dell'accordo. La Linea A e' dedicata all'obiettivo 1 dell'Agenda 2030 'Porre fine ad ogni forma di poverta'' e mette a disposizione oltre 453 mila euro. La Linea B riguarda l'obiettivo 3 dell'Agenda 2030 e stanzia piu' di 537 mila euro per la salute, l'inclusione delle disabilita' e la prevenzione oncologica. La Linea C e' centrata sull'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 e destina circa 594 mila euro per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile.

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