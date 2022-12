Basilicata: recovery plan, Regione soggetto attuatore per 309 mln

Presidente Bardi, al tavolo di partenariato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 dic - 'Se consideriamo le grandi opere infrastrutturali (ferroviarie e stradali), ricadenti sul nostro territorio per circa 679, 290 milioni, che vedono in prima linea RFI e ANAS, e gli investimenti che fanno capo principalmente alla Regione Basilicata, Enti sub-regionali e Comuni oltre che altri Enti e i privati, per circa 848 milioni di euro tra risorse del PNRR pari ad 803 milioni e del Piano nazionale complementare (PNC) per 45 milioni, in Basilicata affluiranno in totale 1 miliardo e 527 milioni di euro. con rilevanti ricadute per l'economia e la societa' regionale'. Lo ha detto presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al tavolo di partenariato territoriale, economico e sociale sullo stato dell'arte del Pnrr. 'La Regione Basilicata e' soggetto attuatore, con responsabilita' diretta, per investimenti pari a 309 milioni di euro, in prevalenza destinati alla sanita', alla mobilita' sostenibile, alla digitalizzazione ed alla transizione ecologica', ha sottolinenato Bardi aggiungendo che importanti risorse, circa 195,5 milioni, sono state inoltre acquisite, tramite bandi, dalle societa' partecipate per migliorare il sistema idrico e il ciclo dei rifiuti.

'Altrettanto protagonismo e' stato espresso dalle Amministrazioni comunali, che superando molteplici difficolta', derivanti dall'esiguita' del personale di cui dispongono, hanno risposto adeguatamente alla sfida lanciata dal Pnrr, acquisendo, sui diversi bandi nazionali, risorse fondamentali, per la tenuta e lo sviluppo delle comunita' locali pari a 251,4 milioni, di euro', ha aggiunto il presidente.

Dca

