Basilicata: rafforzate le politiche per infanzia e diritto allo studio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - La Regione Basilicata rafforza le politiche per l'infanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027. Le misure riguardano il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e l'assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Con una prima deliberazione la Giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico 'Un nido per l'infanzia - prosecuzione dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026', che consentira' ai Comuni gia' coinvolti nelle precedenti programmazioni di proseguire le attivita' dei servizi educativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni. La Giunta regionale ha inoltre approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2025/2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 63/2017.

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