Basilicata: quasi 1,5 milioni di euro per il progetto 'Prison Farm'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - La giunta regionale della Basilicata ha approvato la scheda attuativa e lo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e l'Agenzia Regionale A.R.L.A.B. per la realizzazione delle attivita' previste dal progetto 'Prison Farm - Rete Lucana per l'Economia Carceraria', finalizzato all'attuazione di modelli di intervento per l'inclusione attiva delle persone detenute (AMA DE). L'intervento si inserisce nel quadro delle azioni promosse dalla Regione Basilicata per favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale e rappresenta uno degli strumenti piu' innovativi messi in campo per sostenere percorsi di riabilitazione, formazione professionale e reinserimento nella societa'. Il progetto, per un valore complessivo di 1.497.457,72 euro, e' interamente finanziato dal Ministero della Giustizia nell'ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Poverta' 2021-2027, a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

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