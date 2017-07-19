Basilicata: pubblicato l'avviso per le misure di rigenerazione urbana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - La Regione Basilicata ha pubblicato la manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani - Progetti integrati di rigenerazione urbana (PIRU). La misura da' attuazione alla delibera di giunta regionale del 28 luglio 2026 relativa alla Linea di Azione Fsc 2021-2027 per la riqualificazione del territorio regionale. 'Mettiamo a disposizione dei Comuni e delle Unioni di Comuni oltre 47 milioni di euro di risorse Fsc per archiviare la stagione dei finanziamenti parcellizzati e rigenerare i nostri centri urbani', spiega l'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello.

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