Basilicata: pubblicato l'avviso per le misure di rigenerazione urbana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - 'Ggrazie alla visione del presidente Bardi, puntiamo su una reale strategia di comunita' - ha aggiunto l'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello - ogni proposta potra' ricevere da 1 a 2,5 milioni di euro per recuperare spazi, creare servizi e combattere lo spopolamento. Non chiediamo ai sindaci di tirare fuori vecchi progetti dal cassetto, ma di ascoltare i bisogni dei cittadini. La selezione avverra' tramite una procedura negoziale: lavoreremo fianco a fianco con le amministrazioni per garantire equita', qualita' e la stessa opportunita' di partenza a ogni singolo Comune lucano'.

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