Basilicata: pubblicato avviso per la formazione continua 2024-27 delle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Pubblicata sul Bur della Regione Basilicata la delibera della Giunta Regionale di approvazione dell'avviso pubblico 'Formazione Continua 2024-2027 - Imprese. La Regione Basilicata intende finanziare percorsi di formazione continua rivolti a imprese con sede sul territorio della Regione Basilicata che intendono aggiornare le competenze del proprio personale facendo propri i paradigmi dell'apprendimento permanente, incluse le imprese interessate dal cambiamento economico in atto. Si tratta delle imprese in pre-crisi o crisi aziendale e/o che sono ubicate in aree di crisi; delle imprese localizzate in Basilicata grazie alle politiche di attrazione di investimento per la ZES unica che hanno assunto personale da formare, tanto piu' se fuoriuscito dal mercato del lavoro a seguito di licenziamenti o crisi aziendali e delle imprese interessate da processi di riconversione produttiva/industriale, anche a seguito del subentro a imprese cessate o delocalizzate.

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