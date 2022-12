Basilicata: pubblicate modifiche a disciplinare 'Gas gratis a tutti i lucani'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - 'Abbiamo provveduto a modificare il disciplinare che ha dato il "gas gratis a tutti i lucani", in base ai feedback ricevuti dai cittadini, dalle associazioni dei consumatori. Le novita' piu' importanti riguardano l'obbligo di risparmio del consumo energetico: con una successiva delibera passeremo dal 15% a una percentuale molto piu' bassa, che comunicheremo successivamente (in base agli interventi normativi che stiamo attendendo), dato che l'anno termico in cui si dovra' osservare l'obbligo di riduzione del consumo sara' quello 2023-2024, ossia ottobre 2023-settembre 2024, e non quello in corso'. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. 'Il contributo che la regione riconoscera' in bolletta ai lucani, che gia' stanno ricevendo le bollette scontate, in questo anno termico 2022-2023 non potra' essere superiore al consumo dell'anno precedente. Per le nuove attivazioni, invece, terremo conto della stima media per la spesa del gas', ha aggiunto Bardi.

