Basilicata: pubblicate modifiche a disciplinare 'Gas gratis a tutti i lucani' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - 'Chi - pur avendo un PDR attivo - usava il pellet per riscaldarsi, potra' accedere ai benefici, chiedendo apposita deroga all'ufficio competente', ha aggiunto Bardi. 'Riteniamo opportuno difendere i lucani anche dall'aumento spropositato del prezzo del pellet. Il limite del consumo nel 2021 non si applica a quanti hanno utilizzato in tale anno sistemi di alimentazione ibrida: per costoro, ai fini della individuazione del tetto di consumo, faremo riferimento ai livelli stimati di consumo medio del gas, su richiesta dell'interessato all'ufficio speciale. Inoltre, e' previsto il termine di presentazione delle autocertificazioni al 31.12.2022 per "recuperare" il contributo regionale riferito al periodo antecedente la data di presentazione, ossia da ottobre fino alla data di presentazione dell'autocertificazione. Dal 1 gennaio 2023, il contributo sara' erogato solo successivamente alla data dell'autocertificazione'. 'Infine - ha concluso Bardi - per tutelare ulteriormente i lucani, abbiamo inserito anche la possibilita' del conguaglio, che sara' riconosciuto tra il 1 e il 30 ottobre 2023, per compensare la differenza tra il beneficio erogato e il consumo effettivo nell'anno termico 2022-2023.

