Basilicata: protocollo d'intesa tra l'Asl Matera e Universita' Studi Link Campus

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Con la firma del protocollo d'intesa tra l'Azienda Sanitaria di Matera e l'Universita' degli Studi Link Campus University, valorizziamo il ruolo delle strutture sanitarie materane come luoghi di costruzione del sapere. Per il primo anno di studi 115 futuri professionisti avranno l'opportunita' di formarsi direttamente nelle strutture dell'Asm. L'avvio delle attivita' di formazione rappresenta un investimento concreto per il futuro dei nostri giovani e al tempo stesso rafforza il sistema sanitario territoriale'. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico. L'iniziativa e' sostenuta dalla Regione Basilicata, dalla presidenza della Giunta regionale e ha il parere favorevole dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca per l'accreditamento nella sede materana. Per il primo anno saranno attivati corsi dell'Universita' Link in Medicina e Chirurgia (LM-41), con 55 posti disponibili su 80 autorizzati, e in Fisioterapia (L-SNT/2), con 60 posti su 75 autorizzati.

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