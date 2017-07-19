Basilicata: protocollo d'intesa tra l'Asl Matera e Universita' Studi Link Campus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Per gli studenti di Medicina - ha precisato l'assessore - e' previsto un tirocinio pratico-valutativo di 300 ore complessive suddivise in tre moduli da 100 ore tra area medica, area chirurgica e medicina generale, mentre per Fisioterapia sono predisposti percorsi dedicati. Il coinvolgimento attivo degli studenti in progetti clinici e sperimentali, inoltre, offrira' stimoli di crescita importanti anche per i professionisti dell'azienda sanitaria. L'intento e' quello di sviluppare percorsi formativi applicati alle professioni sanitarie per potenziare i servizi offrendo agli studenti la possibilita' di confrontarsi direttamente con la realta' assistenziale e con i percorsi di ricerca, valorizzando allo stesso tempo le strutture del nostro territorio'.

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(RADIOCOR) 13-09-26 15:00:49 (0304)SAN,PA 5 NNNN