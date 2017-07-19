Basilicata: prorogato al 31 luglio avviso 'Smart Bins'su raccolta rifiuti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - 'Abbiamo accolto con convinzione le richieste di proroga giunte da diversi Comuni - dichiara l'assessore Laura Mongiello - perche' l'adozione dei sistemi 'Smart bins' rappresenta uno snodo cruciale per il nostro territorio, capace di unire risparmio economico per i cittadini, efficienza dei servizi e centralita' dell'economia circolare. La complessita' della documentazione richiesta e l'importanza della sfida imponevano alle istituzioni regionali di dare una risposta flessibile: concedere quindici giorni in piu' significa permettere alle amministrazioni di calibrare al meglio le proposte progettuali, agganciando cosi' gli obiettivi europei 2030 in materia di rifiuti'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-07-26 11:32:00 (0197)PA 5 NNNN