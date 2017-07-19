Basilicata: prorogato al 31 luglio avviso 'Smart Bins' su raccolta rifiuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - Su proposta dell'assessore all'Ambiente e Transizione energetica Laura Mongiello, la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera che proroga il termine per la presentazione delle istanze relative all'Avviso pubblico 'Smart bins'. La nuova scadenza per l'invio telematico dei progetti e' fissata per le ore 12 del prossimo 31 luglio. La misura, che conta su una dotazione finanziaria complessiva di 3,5 milioni di euro prevede contributi a fondo perduto fino al 100 per cento per l'acquisto di cassonetti intelligenti ad accesso controllato con tecnologia Rfid e strumenti digitali avanzati.

L'obiettivo strategico e' potenziare la raccolta differenziata nei centri urbani e tracciare i conferimenti, ponendo le basi per la futura tariffazione puntuale secondo il principio europeo 'chi inquina paga'.

com-Dca.

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