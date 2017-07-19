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            Basilicata: proroga al 31 marzo consultazione 'Basilicata Digitale in Ascolto'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - La Regione Basilicata comunica la proroga al 31 marzo 2026 della consultazione pubblica 'Basilicata Digitale in Ascolto', il percorso partecipativo avviato dalla Direzione Generale Amministrazione Digitale per aggiornare il Piano Regionale per la Trasformazione Digitale 2026 2028. L'iniziativa, costruita insieme all'associazione no profit Quadrato della Radio, si basa sulla metodologia Smart Digital Navigator, uno strumento che consente di valutare il livello di digitalizzazione del territorio, identificare i bisogni emergenti, analizzare il divario digitale ancora esistente e individuare le priorita' su cui orientare investimenti e strategie a beneficio del sistema regionale.

            com-Dca

            (RADIOCOR) 15-03-26 13:06:26 (0253)GOV 5 NNNN

              


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