Basilicata: proroga al 31 marzo consultazione 'Basilicata Digitale in Ascolto' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - La consultazione e' rivolta alle Pubbliche Amministrazioni locali, alle imprese, alle organizzazioni del terzo settore, alla cittadinanza residente in Basilicata, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni, esperienze, proposte e suggerimenti utili alla definizione di un ecosistema digitale moderno, inclusivo e competitivo. 'La partecipazione di un numero ampio e diversificato di soggetti - afferma il dirigente generale Amministrazione Digitale, Michele Busciolano - e' un fattore determinante: un campione piu' rappresentativo permette infatti di mappare con maggiore accuratezza i bisogni reali, di definire politiche digitali realmente aderenti alle esigenze del territorio e di programmare interventi capaci di incidere sulla qualita' dei servizi pubblici, sull'innovazione dei processi produttivi e sullo sviluppo delle competenze digitali.

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