Basilicata: presentato studio di affidabilita' degli impianti di Tempa Rossa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - E' stato presentato ieri pomeriggio, in un incontro che si e' svolto nella sede del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, lo "studio di affidabilita'" degli impianti presenti nel Centro Olio Tempa Rossa, a Corleto Perticara (Pz). Lo comunica in una nota l'assessore regionale all'Ambiente Gianni Rosa, sottolineando che "gli uffici del Dipartimento, supportati dai tecnici dell'Ispra e dell'Arpab, stanno valutando il complesso documento che prevede una serie di interventi da mettere in atto a partire dal prossimo 26 aprile, in coincidenza con la seconda fermata generale degli impianti gia' programmata a suo tempo". "La Regione - assicura inoltre l'assessore - continuera' a seguire con la dovuta attenzione ogni passaggio delle attivita' di manutenzione straordinaria degli impianti, che proseguiranno anche dopo la fermata, in un orizzonte temporale piu' vasto".

All'incontro, coordinato dal dirigente generale del Dipartimento Ambiente Giuseppe Galante, hanno partecipato i rappresentanti della Total, i tecnici della societa' Rina Services (multinazionale che fornisce servizi di verifica, certificazione, valutazione di conformita', valorizzazione ambientale e consulenza ingegneristica, a cui la Total ha commissionato l'esecuzione dello studio), i funzionari dell'Ufficio Compatibilita' ambientale, e, collegati in videoconferenza, i tecnici dell'Ispra e dell'Arpab.

