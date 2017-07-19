Basilicata: presentato il progetto 'Il dentista nelle scuole'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mar - Presentato il progetto 'Il dentista nelle scuole', iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Basilicata in collaborazione con la Regione Basilicata e con le Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini di Potenza e Matera. Il progetto e' rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e rappresenta un'importante azione di prevenzione e promozione della salute orale fin dall'eta' scolare. Gli interventi nelle scuole prevedono attivita' educative, dimostrazioni pratiche di igiene orale e momenti di confronto con studenti e insegnanti, con l'obiettivo di diffondere comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione. A ciascun bambino viene inoltre consegnato un kit con spazzolino e dentifricio, insieme a un attestato di partecipazione.

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