Basilicata: presentato il progetto 'Il dentista nelle scuole' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'Questo progetto - ha dichiarato l'assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico - rappresenta un esempio concreto di sanita' di prossimita' e di prevenzione efficace.

Portare il dentista nelle scuole significa intercettare precocemente i bisogni di salute e, soprattutto, educare le nuove generazioni a prendersi cura di se'. La prevenzione e' il primo e piu' importante investimento che possiamo fare per il futuro del nostro sistema sanitario. L'iniziativa - ha aggiunto - valorizza il ruolo degli odontoiatri come veri e propri presi'di territoriali, capaci di affiancare le istituzioni e le famiglie nella costruzione di una cultura della salute. E' attraverso sinergie come questa che rafforziamo la rete della prevenzione e promuoviamo stili di vita corretti sin dall'infanzia'.

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(RADIOCOR) 22-03-26 18:32:55 (0364)SAN,PA 5 NNNN