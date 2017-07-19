Basilicata: presentato accordo su Smart Digital Navigator

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Indicazioni sul posizionamento attuale, scelta dei mezzi utili a colmare il divario digitale, stima della distanza da percorrere e suggerimenti su possibili percorsi alternativi. E' stato presentato l'accordo di collaborazione tra la Regione Basilicata e Quadrato della Radio, associazione no profit collegata alla Fondazione Marconi, con cui e' stata sviluppata la metodologia dello Smart Digital Navigator: uno strumento innovativo per analizzare il livello di digitalizzazione del territorio, individuare il divario digitale e orientare strategie e priorita' per l'ottimizzazione dei servizi pubblici. La presentazione della metodologia rientra nell'ambito dell'iniziativa Basilicata Digitale in ascolto, la consultazione pubblica che guidera' la trasformazione digitale della Basilicata nel triennio 2026-2028.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-02-26 15:19:44 (0342)PA 5 NNNN