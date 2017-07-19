Basilicata: presentato accordo su Smart Digital Navigator -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Con la consultazione pubblica sulla trasformazione digitale - ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente della Giunta Regionale - la Regione Basilicata consolida un cambio di paradigma: dalle politiche costruite per norma a politiche costruite sui fatti. Imprese e stakeholder diventano protagonisti di un percorso che permette alla Regione, insieme a partner privati qualificati come Il Quadrato della Radio, di comprendere con precisione il livello reale di maturita' digitale del sistema produttivo, i bisogni emergenti e le traiettorie di innovazione dei diversi settori. Questa conoscenza non e' un esercizio teorico, ma la base su cui orientare scelte strategiche piu' efficaci, piu' mirate e piu' giuste'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 14-02-26 15:22:34 (0346)PA 5 NNNN